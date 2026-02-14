Ричмонд
Девятого амурского тигра отловили в Приморском крае

Крупного самца специалисты забрали в районе села Маргаритово.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье сотрудники Охотнадзора снова выезжали на отлов амурского тигра. На этот раз ночью 14 февраля крупного самца забрали в районе села Маргаритово. Это уже девятый случай изъятия краснокнижного зверя за последнее время. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток.

На месте тигру провели первичный осмотр. Серьезных ран и повреждений не нашли, но это не значит, что он здоров. Сейчас животное везут в реабилитационный центр «Центр тигр» в Алексеевке. Там ветеринары обследуют его досконально: проверят состояние зубов, лап, внутренних органов и, главное, поймут, можно ли зверя возвращать в дикую природу или придется оставлять в неволе. В прошлые разы некоторых хищников после лечения выпускали обратно в тайгу.