Девятого амурского тигра отловили в Приморском крае

На месте тигру провели первичный осмотр. Серьезных ран и повреждений не нашли, но это не значит, что он здоров. Сейчас животное везут в реабилитационный центр «Центр тигр» в Алексеевке. Там ветеринары обследуют его досконально: проверят состояние зубов, лап, внутренних органов и, главное, поймут, можно ли зверя возвращать в дикую природу или придется оставлять в неволе. В прошлые разы некоторых хищников после лечения выпускали обратно в тайгу.