Два российских спортсмена выступят в восьмой день Олимпиады

МИЛАН, 14 февраля. /ТАСС/. Шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова станут единственными представителями России в восьмой день Олимпийских игр в Италии.
Посашков выступит в квалификации на 1 500 м, соревнования начнутся в 22:15 мск. Крылова будет участвовать в квалификационном этапе на 1 000 м. 10 февраля Посашков не смог пройти в основную часть соревнований на 1 000 м. Он был дисквалифицирован за нарушение правил борьбы с китайцем Линь Сяоцзюнем. Крылова в этот же день в своем квалификационном забеге на 500 м заняла последнее, четвертое место, она упала по ходу дистанции, пойдя на обгон и зацепившись за конек Наталии Малишевской, представляющей Польшу.
«Будем болеть за наших ребят, пожелаем удачи. Я думаю, что у ребят первый блин вышел комом, но они соберутся с тренерами, которые находятся на Олимпийских играх, сделают разбор ошибок. Все это проанализируют, просмотрят видео, и думаю, что хорошо пробегут следующую дистанцию. Будем надеяться на это, я надеюсь и верю», — сказал ТАСС после первых соревнований главный тренер сборной России Андрей Максимов.
Другие медали дня.
Всего в субботу будет разыграно восемь комплектов наград. Первыми за медали поборются фристайлистки в дисциплине «парный могул». Финальная часть соревнований начнется в 13:46 мск.
Затем лыжницы выйдут на эстафету 4×7,5 км. На прошлой Олимпиаде в этой дисциплине победила сборная России. На Играх в Италии российским спортсменам запрещено участвовать в командных дисциплинах. Гонка начнется в 14:00 мск.
В 15:30 мск горнолыжники исполнят финальную попытку в гигантском слаломе, а в 16:45 мск стартует женский спринт в биатлоне. На 19:00 мск запланировано начало соревнований конькобежцев на 500 м, в 20:00 мск начнутся последние заезды женского одиночного турнира по скелетону.
В 21:57 мск стартует решающая попытка соревнований по прыжкам на лыжах с большого трамплина. Завершится медальный день финальными забегами в шорт-треке.
Также в субботу продолжится мужской хоккейный турнир. В этот день пройдут матчи Швеция — Словакия, Германии — Латвия (оба начнутся в 14:10 мск), Финляндия — Италия (18:40 мск) и США — Дания (23:10 мск).
Кроме того, 14 февраля пройдут матчи предварительного этапа мужского и женского турниров по керлингу, а также определятся два полуфиналиста в женских соревнованиях по хоккею. Олимпийские игры завершатся 22 февраля.