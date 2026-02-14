Два российских спортсмена выступят в восьмой день Олимпиады

Посашков выступит в квалификации на 1 500 м, соревнования начнутся в 22:15 мск. Крылова будет участвовать в квалификационном этапе на 1 000 м. 10 февраля Посашков не смог пройти в основную часть соревнований на 1 000 м. Он был дисквалифицирован за нарушение правил борьбы с китайцем Линь Сяоцзюнем. Крылова в этот же день в своем квалификационном забеге на 500 м заняла последнее, четвертое место, она упала по ходу дистанции, пойдя на обгон и зацепившись за конек Наталии Малишевской, представляющей Польшу.