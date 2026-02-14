Двигатель пассажирского самолета Boeing взорвался в воздухе над Нигерией

Инцидент произошел вскоре после вылета из Лагоса в Порт-Харкорт. Пассажиры услышали громкий хлопок и увидели в иллюминатор поврежденный двигатель. На борту находились 80 человек. Экипаж принял решение приступить к выполнению аварийных процедур и благополучно посадил самолет в аэропорту Бенина на одном работающем двигателе. По предварительным данным, никто не пострадал.