Двигатель пассажирского самолета Boeing взорвался в воздухе над Нигерией

В Нигерии пассажирский самолет Boeing 737−700 авиакомпании Arik Air совершил экстренную посадку из-за двигателя, взорвавшегося прямо во время полета.
Инцидент произошел вскоре после вылета из Лагоса в Порт-Харкорт. Пассажиры услышали громкий хлопок и увидели в иллюминатор поврежденный двигатель. На борту находились 80 человек. Экипаж принял решение приступить к выполнению аварийных процедур и благополучно посадил самолет в аэропорту Бенина на одном работающем двигателе. По предварительным данным, никто не пострадал.
Нигерийское бюро по расследованию происшествий (NSIB) направило специалистов для сбора доказательств, опроса экипажа и изъятия данных бортовых самописцев. В авиакомпании принесли извинения пассажирам, заверив, что безопасность остается главным приоритетом. Расследование причин инцидента продолжается при участии Управления гражданской авиации Нигерии, передает издание Metro.
28 января самолет Boeing 757, который летел рейсом Нячанг — Иркутск, совершил экстренную посадку в Ханое. На борту воздушного судна находилось 238 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, причиной экстренной посадки самолета Azur Air в Ханое стал отказ двигателя.