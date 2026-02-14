Reuters: США готовятся к затяжной военной операции против Ирана

Министерство войны Соединённых Штатов готовится к затяжной военной кампании против Ирана, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от чиновников из США. По их словам, операция может начаться, если президент США Дональд Трамп решит не использовать дипломатические усилия по достижению сделки.
«Американские военные готовятся к возможной затяжной, длящейся неделями операции против Ирана, если президент Дональд Трамп отдаст приказ об атаке, что может привести к куда более серьёзному конфликту, чем когда-либо прежде между странами», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что сейчас подготовка операций против Ирана сложнее, чем летом 2025 года, когда военные США нанесли удар по ядерным объектам. В настоящее время американские военнослужащие намерены атаковать ядерные объекты, а также государственные и силовые структуры.
В Иране рассказали, что Тегеран готов к переговорам, однако их следует осуществлять без угроз и запугивания. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что если Соединённые Штаты развяжут войну, она в этот раз охватит весь регион.
Накануне Трамп заявил, что американская сторона направит к Ирану вторую авианосную ударную группу, если Вашингтону и Тегерану не удастся достичь договорённостей. По данным The New York Times, её возглавит авианосец Gerald R. Ford. По информации The New York Times, Трамп может ударить по ядерным объектам Ирана.