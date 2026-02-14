Reuters: США готовятся к затяжной военной операции против Ирана

В Иране рассказали, что Тегеран готов к переговорам, однако их следует осуществлять без угроз и запугивания. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что если Соединённые Штаты развяжут войну, она в этот раз охватит весь регион.