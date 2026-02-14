Сценариев всего восемь: вот что делают мошенники, чтобы взять под контроль гаджет жертвы

Сценариев, которые мошенники используют для того, чтобы взять под контроль гаджет жертвы, всего восемь. Их перечисляет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
Так, установить вредоносную программу на ваш смартфон аферисты могут, выдав себя за представителя оператора сотовой связи под предлогом продления договора. Также они притворяются сотрудниками банка и убеждают жертву в необходимости обновить банковское приложение.
Обновление других социально значимых приложений также может стать предлогом для усыпления бдительности жертвы. Аферисты направляют человека по ссылке с вредоносным ПО, убедив его в необходимости обновить приложение Госуслуг, ЕМИАС или МОЭС.
Россиянам могут позвонить лже-правоохранители под предлогом защиты сбережений от попытки хищения или фальшивые представители общественных организаций под предлогом помощи в поиске пропавшего на СВО родственника. Мошенники также прикидываются работодателями или разработчиков ПО.
С осторожностью нужно относиться к предложениям посмотреть фото или видео, даже если они исходят от ваших контактов — их аккаунты могут быть взломаны.
