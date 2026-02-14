Россиянам напомнили о возрасте выхода на пенсию

Текущий год в России станет последним годом переходного периода с постепенным повышением пенсионного возраста. Об этом напомнила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости. В этом году женщины могут выйти на пенсию в 59 лет, а мужчины — в 64 года, сообщила она.