Россиянам напомнили о возрасте выхода на пенсию

Текущий год в России станет последним годом переходного периода с постепенным повышением пенсионного возраста. Об этом напомнила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости. В этом году женщины могут выйти на пенсию в 59 лет, а мужчины — в 64 года, сообщила она.
Эксперт уточнила, что с 2028 года ситуация изменится. Женщины будут выходить на пенсию по старости после достижения возраста 60 лет. У мужчин этот срок составит 65 лет.
«Возраст выхода на пенсию у женщин — 59 лет (1967 год рождения), а у мужчин — 64 года (1962 год рождения)» — пояснила Татьяна Подольская.
В России между тем выросло число регионов, где неработающие пенсионеры получают более 30 тысяч рублей. В течение года их стало почти вдвое больше. Например, в Чукотском автономном округе неработающие пенсионеры в среднем получают 41 026,55 рубля.