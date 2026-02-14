Россиян предупредили, что ни в коем случае нельзя хранить в телефоне

Речь идет не только о секретных бумагах или компрометирующих снимках. В последние годы мошенники все чаще нацеливаются не на прямое хищение денег, а на получение персональных данных потенциальных жертв. Обладая такой информацией, злоумышленники впоследствии могут завладеть куда более значительными средствами.