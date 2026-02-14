Россиян предупредили, что ни в коем случае нельзя хранить в телефоне

«Не стоит хранить на мобильных устройствах и селфи со своими документами, поскольку многие сервисы используют именно такие фото для подтверждения личности при регистрации или авторизации», — сообщила Валишвили в беседе с агентством «Прайм».
Речь идет не только о секретных бумагах или компрометирующих снимках. В последние годы мошенники все чаще нацеливаются не на прямое хищение денег, а на получение персональных данных потенциальных жертв. Обладая такой информацией, злоумышленники впоследствии могут завладеть куда более значительными средствами.
Любой мобильный телефон может стать объектом атаки хакеров, которые используют для этого разнообразные вредоносные программы.
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило граждан о риске стать жертвой мошенников при отправке фотографий банковских карт, даже если часть реквизитов на изображении закрашена. Распространено заблуждение, что скрытие данных с помощью маркера в графическом редакторе обеспечивает надежную защиту конфиденциальной информации.
В ведомстве отмечают, что подобные способы маскировки не гарантируют безопасности, поскольку технические средства могут позволить злоумышленникам восстановить скрытые сведения. Как указано в telegram-канале МВД, даже частично закрытые реквизиты банковской карты потенциально подлежат восстановлению и могут быть использованы мошенниками.