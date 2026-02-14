Ричмонд
Россиян предупредили, что ни в коем случае нельзя хранить в телефоне

Практика хранения в телефоне фотографий документов и банковских карт может представлять серьезную опасность, несмотря на кажущуюся безобидность. от этом предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Источник: URA.RU

«Не стоит хранить на мобильных устройствах и селфи со своими документами, поскольку многие сервисы используют именно такие фото для подтверждения личности при регистрации или авторизации», — сообщила Валишвили в беседе с агентством «Прайм».

Речь идет не только о секретных бумагах или компрометирующих снимках. В последние годы мошенники все чаще нацеливаются не на прямое хищение денег, а на получение персональных данных потенциальных жертв. Обладая такой информацией, злоумышленники впоследствии могут завладеть куда более значительными средствами.

В связи с этим специалисты не рекомендуют хранить в памяти смартфона изображения документов, реквизиты банковских карт и иную чувствительную информацию.

Любой мобильный телефон может стать объектом атаки хакеров, которые используют для этого разнообразные вредоносные программы.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило граждан о риске стать жертвой мошенников при отправке фотографий банковских карт, даже если часть реквизитов на изображении закрашена. Распространено заблуждение, что скрытие данных с помощью маркера в графическом редакторе обеспечивает надежную защиту конфиденциальной информации.

В ведомстве отмечают, что подобные способы маскировки не гарантируют безопасности, поскольку технические средства могут позволить злоумышленникам восстановить скрытые сведения. Как указано в telegram-канале МВД, даже частично закрытые реквизиты банковской карты потенциально подлежат восстановлению и могут быть использованы мошенниками.