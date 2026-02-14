DIY-ремонт может быть опасен: Эксперт объяснил, где чаще всего ошибаются

Простые задачи, такие как замена фурнитуры или установка зеркала, обычно безопасны и могут выполняться без мастера, однако даже такие работы требуют внимательности.
Среди распространённых ошибок при самостоятельной работе по дому — спешка, попытка упростить процесс за счёт пренебрежения техникой безопасности. Использование неисправных электроинструментов дополнительно увеличивает риски для здоровья.
Александр Галкин.
Директор по продукту STARWIND.
Эксперт рассказал, какие бытовые задачи можно выполнять без специальных знаний, а в каких случаях лучше не рисковать. К числу работ, с которыми можно справиться без профессиональной подготовки, относятся вкручивание шурупов, установка полок, сборка мебели, монтаж карнизов и замена дверных ручек. Многие берутся и за базовые отделочные работы — подкрашивание стен или обновление декоративных элементов. В таких случаях главный риск заключается скорее в несоответствии ожиданий результату.
При этом Галкин подчеркнул, что использование электрических инструментов и работы с проводкой требуют аккуратности и определённых знаний.
«Для выполнения домашних и ремонтных работ у многих есть базовый набор электроинструментов, однако у каждого прибора свои особенности эксплуатации. Дрель-шуруповёрт считается одним из самых универсальных инструментов, электролобзик применяют для прямолинейных распилов, а циркулярная пила подходит для более серьёзных строительных задач. Основную опасность представляют отдача и заклинивание диска, которые могут привести к резким рывкам инструмента. Краскопульт и строительный фен упрощают работу, но игнорирование инструкции или использование инструментов не по назначению может спровоцировать перегрев и травмы. Ошибки способны привести к порезам, ушибам, поражению электрическим током, ожогам, а также повреждению слуха и зрения», — заключил эксперт.
