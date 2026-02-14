DIY-ремонт может быть опасен: Эксперт объяснил, где чаще всего ошибаются

«Для выполнения домашних и ремонтных работ у многих есть базовый набор электроинструментов, однако у каждого прибора свои особенности эксплуатации. Дрель-шуруповёрт считается одним из самых универсальных инструментов, электролобзик применяют для прямолинейных распилов, а циркулярная пила подходит для более серьёзных строительных задач. Основную опасность представляют отдача и заклинивание диска, которые могут привести к резким рывкам инструмента. Краскопульт и строительный фен упрощают работу, но игнорирование инструкции или использование инструментов не по назначению может спровоцировать перегрев и травмы. Ошибки способны привести к порезам, ушибам, поражению электрическим током, ожогам, а также повреждению слуха и зрения», — заключил эксперт.