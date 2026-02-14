На Кубе загорелся нефтеперерабатывающий завод, огонь локализован

Пожар произошёл на кубинском нефтеперерабатывающем заводе «Нико Лопес». Предприятие расположено в Гаване. В социальных сетях очевидцы сообщали о густом чёрном дыме над одним из резервуаров НПЗ.
«Взято под контроль возгорание, произошедшее сегодня днем на одном из складов, расположенных на НПЗ “Ньико Лопес”. Причины устанавливаются», — сказано в релизе, который разместило в социальной сети Х министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы.
Речь идёт об одном из ключевых НПЗ Кубы, который был построен ещё до революции, а в 1960 году национализирован.
