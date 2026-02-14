Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубе загорелся нефтеперерабатывающий завод, огонь локализован

На складе одного из ключевых НПЗ Кубы произошёл пожар.

Источник: Комсомольская правда

Пожар произошёл на кубинском нефтеперерабатывающем заводе «Нико Лопес». Предприятие расположено в Гаване. В социальных сетях очевидцы сообщали о густом чёрном дыме над одним из резервуаров НПЗ.

«Взято под контроль возгорание, произошедшее сегодня днем на одном из складов, расположенных на НПЗ “Ньико Лопес”. Причины устанавливаются», — сказано в релизе, который разместило в социальной сети Х министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы.

Речь идёт об одном из ключевых НПЗ Кубы, который был построен ещё до революции, а в 1960 году национализирован.

Накануне на российском рыболовном судне Arina случился пожар у берегов Японии.

Ранее в белорусском Минске пожар произошел в крупном деловом центре, эвакуировали более 70 человек.

Как трое детей остались одни дома и погибли в страшном пожаре во Владивостоке, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем 10-летний мальчик спас от пожара дом во Фрунзенском районе.