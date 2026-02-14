Ричмонд
«Я всё испортил»: Малинин не смог скрыть эмоции после провала на Олимпиаде

Олимпийский турнир по мужскому одиночному катанию в Милане преподнёс главную сенсацию Игр. Абсолютный фаворит, американец российского происхождения Илья Малинин, который считался главным претендентом на золото, дважды упал в произвольной программе и занял лишь восьмое место. После провального проката он не скрывал эмоции.

Источник: Life.ru

В интервью американским СМИ фигурист признал: он был слишком уверен в себе, но олимпийское давление оказалось невыносимым.

«Я испортил всё. Честно говоря, у меня просто нет слов. Не может быть, чтобы это просто так случилось. Я готовился весь сезон. Я был так уверен в своей программе. Выйти и сделать такое… нет слов, честно говоря», — заявил спортсмен.

Малинин также прокомментировал историю Нэйтана Чена, который тоже считался фаворитом, но провалил короткую программу в Пхёнчхане-2018. По словам фигуриста, существует негласное «олимпийское проклятие», которое давит на главных претендентов. Несмотря на фиаско, Малинин заявил, что не сломлен и уже думает о будущем.

Напомним, победу в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Милане сенсационно одержал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров с суммой 291,58 балла. Вторым стал японец Юма Кагияма, третьим — ещё один представитель Японии Сюн Сато. Российский спортсмен Пётр Гуменник финишировал шестым.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.