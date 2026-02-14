Что нельзя делать в Мясопустную родительскую субботу 2026: строгие запреты 14 февраля

Посещение храма в Мясопустную субботу считается обязательным для всех, кто может прийти. Неприемлемо пропускать великую панихиду вечером пятницы или заупокойную литургию утром субботы без уважительной причины. Во время служб нельзя разговаривать, пользоваться телефоном, фотографировать священников или жевать жвачку. Женщинам не разрешается входить в храм в яркой одежде, открытой обуви или с голыми плечами — требуется покрытая голова и длинная юбка. Яркий макияж, маникюр и ювелирные украшения также неуместны. Мужчинам запрещено появляться в храме в шортах или майках.