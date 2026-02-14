Что нельзя делать в Мясопустную родительскую субботу 2026: строгие запреты 14 февраля

Мясопустная Вселенская родительская суббота 14 февраля 2026 года требует от верующих особого поведения. День посвящен памяти всех усопших православных христиан, поэтому церковь и народные обычаи устанавливают строгие ограничения на определенные действия. Что запрещено делать в храмах, на кладбище и дома — рассказывают «Известия».
Запреты во время богослужений.
Посещение храма в Мясопустную субботу считается обязательным для всех, кто может прийти. Неприемлемо пропускать великую панихиду вечером пятницы или заупокойную литургию утром субботы без уважительной причины. Во время служб нельзя разговаривать, пользоваться телефоном, фотографировать священников или жевать жвачку. Женщинам не разрешается входить в храм в яркой одежде, открытой обуви или с голыми плечами — требуется покрытая голова и длинная юбка. Яркий макияж, маникюр и ювелирные украшения также неуместны. Мужчинам запрещено появляться в храме в шортах или майках.
Что нельзя приносить в храм.
На кануны у Распятия Иисуса Христа в храме ставят только постные приношения: хлеб, крупы, растительное масло, фрукты, орехи, сладости. Мясо, колбасы, сыр, сало, пирожные и алкогольные напитки приносить не рекомендуется. Важно также учитывать, что записки о некрещеных или самоубийцах не принимают на проскомидию. За них молятся дома по благословению.
Ограничения на кладбище.
После литургии верующие традиционно посещают могилы родственников. На кладбище категорически запрещено устраивать застолья, пить алкоголь и оставлять бутылки или еду на плитах. Нельзя громко разговаривать, смеяться или слушать музыку через наушники. Запрещено копать землю, рубить кусты или проводить ремонтные работы, кроме уборки мусора и покраски оград. Нельзя поднимать упавшие предметы — считалось, что вместе с ними можно забрать болезни и беды усопшего.
Ограничения домашней трапезы.
Поминальный стол накрывают скромно с нечетным количеством постных блюд. Запрещено готовить мясные жирные кушанья, поскольку день предваряет Великий пост. Алкоголь на столе неуместен или допускается в минимальном количестве.
Домашние дела и работа.
В Мясопустную субботу нежелательно заниматься хозяйственными делами. Запрещено стирать, гладить, мыть полы, шить и вязать — по народным поверьям, это тревожит души предков. Мелкий ремонт или уборка допустимы только по необходимости, но крупные работы вроде строительства, переезда или покупки недвижимости откладывают. Не стоит начинать новые проекты, подписывать важные документы или заключать сделки — день предназначен для молитвы, а не мирских забот. Телевизор, компьютерные игры и светские развлечения тоже лучше отложить на другой день.
Поведение и общение.
Особое внимание уделяют словам и поступкам. Нельзя ссориться с близкими, повышать голос или проявлять гнев. Запрещены сплетни, осуждение живых и мертвых, обсуждение болезней или финансовых проблем. Обращение к гадалкам, экстрасенсам или проведение спиритических сеансов также недопустимо — это противоречит христианскому учению. Шумные вечеринки, походы в кино, концерты или рестораны неуместны — день требует сосредоточенности и тишины.
Предаваться чрезмерной скорби или плачу не советуют — поминовение должно нести светлую память и надежду на воскресение. Мясопустная суббота 14 февраля 2026 года становится проверкой для души. Соблюдение запретов помогает сосредоточиться на главном — молитве за всех почивших христиан и укреплении связи поколений.