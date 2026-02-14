Reuters: Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах в Женеве

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с делегациями России и Украины, которые пройдут в Женеве 17−18 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.
Перед встречей по урегулированию конфликта Уиткофф и Кушнер также проведут переговоры с иранскими дипломатами при участии представителей Омана, уточняет источник. Официального подтверждения информации о составе участников и повестке переговоров пока не поступало, говорится в сообщении.
13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17−18 февраля в Женеве. Он добавил, что в этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский, и отметил, что это решение соответствует структуре консультаций, которую согласовали до этого.
Сообщается, что российскую делегацию на переговорах будут представлять как минимум 15 человек, среди которых присутствует заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.