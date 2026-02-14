Ричмонд
В Приморье запретят выход на замерзшие бухты из-за опасности разрушения льда

Под угрозой — районы островов Попова и Рейнеке, бухта Перевозная.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели Приморья бьют тревогу: в ближайшие часы в Амурском и Уссурийском заливах начнется активное разрушение припайного льда. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток.

Ледяные поля может запросто унести в открытое море, и тогда рыбакам и любителям прогулок по насту не поздоровится. Выезд на замерзшие водоемы, кстати, всегда под запретом, но теперь спасатели напоминают об этом особо настоятельно.

Взрослых просят следить за детьми: подростки обожают испытывать лед на прочность, не думая о последствиях. Если же на ваших глазах кто-то все-таки провалился в ледяную воду — не пытайтесь вытаскивать его подручными средствами, если не уверены в своих силах. Единственный правильный вариант — звонить 112.