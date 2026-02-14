Россиянам рекомендовали меньше есть блинов с икрой во время Масленицы: Минздрав назвал причину

Минздрав призвал россиян ограничить потребление блинов с икрой во время Масленицы. Причиной называется то, что в этом блюде большое содержание соли.
«Их потребление стоит ограничить. В них высокое содержание соли», — сказал ТАСС помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
Как альтернативу икре, в ведомстве посоветовали в качестве начинок для блинов нежирный творог, пюре из фруктов или овощей без сахара, ягодное ассорти, рыбу и грибы.
Рассказываем, когда начинается Масленичная неделя в 2026 году и как отмечать ее по дням, здесь на KP.RU.
Тем временем в Росрыболовстве рассказали о ценах на черную икру и объяснили, почему этот продукт не будет дешеветь.
Ранее сообщалось, что в России на 18% выросло производство красной икры.
Также сообщалось, что покупать красную икру в РФ стали меньше «и в килограммах, и в деньгах».