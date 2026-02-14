Более 92 тысяч украинцев попросили убежище в России

В период с 2022 по 2025 год в территориальные органы МВД поступило 92 426 заявлений от украинцев. Пик обращений пришёлся на 2022 год — тогда было подано 83 513 ходатайств. В 2023 году их число снизилось до 5581, в 2024 году — до 3722, а в 2025 году — до 3332.
В общей структуре обращений за временным убежищем украинцы в 2022 году составили более 82% от общего числа заявителей (100 682 человека со всех стран). В 2023 году их доля превысила 67%, в 2024-м снизилась до 54%, а в 2025 году составила около 40%. Таким образом, за последние годы наблюдается постепенное сокращение как общего числа обращений, так и доли граждан Украины среди заявителей.
Ранее Life.ru писал, что в Верховной раде спрогнозировали новую волну бегства украинцев из страны. По данным Нацбанка, в 2026 году страну могут покинуть ещё около 200 тысяч человек. Депутаты признали, что демографическая ситуация на Украине остаётся крайне тяжёлой, а миграционные настроения среди населения только усиливаются.
