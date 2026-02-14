Более 92 тысяч украинцев попросили убежище в России

В период с 2022 по 2025 год в территориальные органы МВД поступило 92 426 заявлений от украинцев. Пик обращений пришёлся на 2022 год — тогда было подано 83 513 ходатайств. В 2023 году их число снизилось до 5581, в 2024 году — до 3722, а в 2025 году — до 3332.