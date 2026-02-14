Reuters: США готовятся к многонедельной военной операции против Ирана

По информации источников, готовящаяся операция будет сложнее той, что была проведена в июне 2025 года. Удары планируется нанести не только по ядерной инфраструктуре Исламской Республики, но также по государственным учреждениям и ведомствам, отвечающим за безопасность. В Вашингтоне не исключают ответных атак со стороны Тегерана, что, по мнению экспертов, может повысить риск эскалации и втягивания в конфликт других стран региона, говорится в сообщении.