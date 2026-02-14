Reuters: США готовятся к многонедельной военной операции против Ирана

Вооруженные силы США разрабатывают планы масштабной военной операции против Ирана, которая может продлиться несколько недель. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
По информации источников, готовящаяся операция будет сложнее той, что была проведена в июне 2025 года. Удары планируется нанести не только по ядерной инфраструктуре Исламской Республики, но также по государственным учреждениям и ведомствам, отвечающим за безопасность. В Вашингтоне не исключают ответных атак со стороны Тегерана, что, по мнению экспертов, может повысить риск эскалации и втягивания в конфликт других стран региона, говорится в сообщении.
7 февраля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что иранские войска готовы атаковать базы США, расположенные в Персидском заливе, в случае нападения на территорию страны.
6 февраля посольство США в Иране призвало граждан страны незамедлительно покинуть Иран, а также порекомендовало им разработать план самостоятельного выезда из страны без помощи правительства. В посольстве добавили, что в случае невозможности покинуть страну по тем или иным причинам американцам нужно обязательно иметь запас еды, воды, лекарств и других предметов первой необходимости.