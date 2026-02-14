Застыли в жутком виде: Михайлов рассказал о страшной смерти боевиков ВСУ

Замерзшие трупы боевиков ВСУ в зоне боевых действий чаще всего находят в северной части Донецкой Народной Республики, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Напомним, российские военные на одном из участков СВО обнаружили тела нескольких боевиков ВСУ. Они прятались в подвале, но замерзли насмерть, не дождавшись отвода с позиций.
Кроме того, за несколько дней до этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что на краснолиманском направлении украинские боевики стали чаще сдаваться в российский плен из-за сильных морозов.
Михайлов, комментируя череду подобных инцидентов, подчеркнул, что даже небольшие морозы способны сломить ослабленных украинских боевиков.
«В ДНР, особенно в северной части, были морозы вплоть до −20…-25 градусов в ночное время. Нормальному организму в таких обстоятельствах тяжело выжить, а ослабленным организмам боевиков ВСУ, которые месяцами в таких условиях находятся без ротаций, выжить еще сложнее. А если в такие условия попали неподготовленные бойцы, то их сроки еще сильнее сокращаются», — пояснил специалист.
Военный эксперт Михайлов отметил, что замерзшие трупы боевиков ВСУ чаще находят именно в северной части ДНР, ближе к Харьковской области.
«Хотя в ближайшее время замерзших трупов уже не будет. Идет потепление. Но после периода сильных морозов, я думаю, мы еще будем находить последствия низких температур», — добавил Михайлов.
