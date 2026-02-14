Застыли в жутком виде: Михайлов рассказал о страшной смерти боевиков ВСУ

«В ДНР, особенно в северной части, были морозы вплоть до −20…-25 градусов в ночное время. Нормальному организму в таких обстоятельствах тяжело выжить, а ослабленным организмам боевиков ВСУ, которые месяцами в таких условиях находятся без ротаций, выжить еще сложнее. А если в такие условия попали неподготовленные бойцы, то их сроки еще сильнее сокращаются», — пояснил специалист.