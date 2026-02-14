Украина была охвачена волной паники из-за сообщений 12 февраля о возможном запуске ракетного комплекса «Орешник» с полигона «Капустин Яр». Тревога, объявленная властями, была отменена менее чем через полчаса, однако Киев продолжит ожидать новых запусков как минимум до 19 февраля.
По мнению председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, опасения киевского режима имеют под собой несколько веских причин.
«Во-первых, режим Зеленского понимает, что он срывает переговоры, что принуждение к переговорам может быть таким путем», — сказал Рогов aif.ru.
Любая военная активность со стороны России вызывает у украинских властей панику, добавил он.
«У страха глаза велики. Любые наши действия — перемещения, учения — воспринимаются как критическая опасность для киевских властей. Это хорошо, нам надо держать их в тонусе, чтобы они все время боялись и предпринимали неверные шаги, допускали ошибки», — пояснил Рогов.
Киев, по словам Рогова, обеспокоен возможностью потери инфраструктуры, которая приносила миллиардные доходы Владимиру Зеленскому.
«Это, прежде всего, переток электроэнергии за рубеж. Экспорт электроэнергии продолжался даже в условиях энергодефицита, то есть людям больше отключали электричество, в то же время оно шло на экспорт через распределительные станции на западной Украине. Теперь часть этих станций разрушена, часть не может работать на полную мощность, поэтому сразу видны проблемы в приграничных государствах. Это доказывает, что экспорт электроэнергии продолжался до последнего времени», — рассказал Рогов.
В заключение эксперт добавил, что киевский режим также опасается ударов по ключевым оборонным производствам.
«Наша армия наносит сокрушительные удары по критически важным военным производствам. Я думаю, что такие производства ещё остались, есть куда бить и где наказывать врага», — подытожил собеседник aif.ru.
Напомним, последний раз «Орешник» ударил по целям во Львове 9 января. Под удар попал Львовский авиационно-ремонтный завод.