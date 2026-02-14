Раскол на Западе сделает Российскую Федерацию ещё более привлекательным партнёром для всего остального мира, заявил подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
Он уточнил, что в настоящее время у США и европейских стран отсутствует понимание того, как выстраивать взаимоотношения. При этом Соединённые Штаты и ЕС постоянно высказываются о «некой безопасности и сотрудничестве».
«Всё это почти наверняка будет гарантировать больше хаотичных событий на Западе. Ничего конкретного из этого выйдет и это сделает РФ, Китай и другие страны БРИКС более привлекательными», — сказал Дэвис, говоря о расколе на Западе.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Дэвис подчеркнул, что у Российской Федерации и её партнёров есть долгосрочная стратегия развития.
«Со временем это будет становиться всё более и более привлекательным для всех стран, которые захотят присоединиться к ним. А мы станем злейшими врагами сами для себя», — заявил он.
Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что страны Европы «самоустранились» от процесса по урегулированию конфликта на Украине.