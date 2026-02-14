Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дэвис: раскол на Западе сделает РФ более привлекательным партнёром

Раскол на Западе сделает РФ ещё более привлекательным партнёром для всего остального мира, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

Источник: Аргументы и факты

Раскол на Западе сделает Российскую Федерацию ещё более привлекательным партнёром для всего остального мира, заявил подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.

Он уточнил, что в настоящее время у США и европейских стран отсутствует понимание того, как выстраивать взаимоотношения. При этом Соединённые Штаты и ЕС постоянно высказываются о «некой безопасности и сотрудничестве».

«Всё это почти наверняка будет гарантировать больше хаотичных событий на Западе. Ничего конкретного из этого выйдет и это сделает РФ, Китай и другие страны БРИКС более привлекательными», — сказал Дэвис, говоря о расколе на Западе.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Дэвис подчеркнул, что у Российской Федерации и её партнёров есть долгосрочная стратегия развития.

«Со временем это будет становиться всё более и более привлекательным для всех стран, которые захотят присоединиться к ним. А мы станем злейшими врагами сами для себя», — заявил он.

Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что страны Европы «самоустранились» от процесса по урегулированию конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше