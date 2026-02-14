В Госдуме напомнили Дурову об аресте на фоне обсуждения блокировки Telegram

«На мой взгляд, ситуация с блокировкой Telegram будет зависеть от позиции Дурова. Вполне возможно, он поймёт, что неизбежно соблюдать национальное законодательство. Пример мы наблюдали, когда французские власти арестовали Дурова и под этим предлогом вынудили его полностью пересмотреть своё отношение к соблюдению национального законодательства Франции. Скорее всего, такая же судьба ждет любую такую компанию в любой точке мира, где есть сильная власть, где у власти есть возможность своими силами обеспечивать, в том числе, и цифровой суверенитет. Такие страны, как США, РОссия, Китай, скорее всего, в ближайшее время и Индия будут обеспечивать свой цифровой суверенитет, и с крупными гигантами будут разговаривать с позиции силы», — сказал парламентарий.