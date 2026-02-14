Пашинян предложил России продать концессию на железные дороги Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с инициативой, чтобы Россия продала право концессионного управления армянскими железными дорогами одному из государств, дружественных как Москве, так и Еревану.
Как заявил политик, нынешняя российская концессия создает для Армении «определенные конкурентные потери», хотя Ереван не имеет претензий к Москве. Пашинян не назвал конкретную страну-покупателя, но допустил, что это могут быть Объединенные Арабские Эмираты, Катар или Казахстан.
При этом премьер подчеркнул, что Россия, по мнению армянской стороны, не станет создавать препятствий для региональных проектов республики, передает РИА Новости.
В феврале 2008 года железнодорожную инфраструктуру Армении передали в 30-летнюю концессию стопроцентной дочерней структуре РЖД — ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» с возможностью продления соглашения еще на десять лет.
15 января Пашинян сообщил, что Ереван обратился к Москве с вопросом о восстановлении между Турцией и Азербайджаном железной дороги, которая пролегает на территории страны. Ранее, 18 декабря политик уже попросил Россию заняться восстановлением участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и Турцию.