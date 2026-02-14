Все переделать: Лурье приступила к ремонту в бывшей квартире Долиной

Полина Лурье приступает к ремонту квартиры, которой ранее владела Лариса Долина. Об этом она рассказала в беседе с aif.ru.
Напомним, скандал с квартирой, принадлежавшей ранее Долиной, разразился летом 2024 года. Певица продала жилье Лурье, а затем заявила, что действовала под влиянием мошенников, и обратилась в суд, чтобы вернуть недвижимость.
Спустя долгие месяцы судебных разбирательств жилье все же осталось у Лурье. Соответствующее решение 16 декабря 2025 года вынес Верховный суд. Долина должна была покинуть квартиру до 30 декабря, однако затянула процесс настолько, что 19 января к ней пришли приставы. В тот же день Лурье получила долгожданные ключи от жилья.
«Сейчас планирую начинать делать ремонт», — сообщила Лурье изданию.
Насколько будут масштабными работы, она сама пока еще не знает.
«Сейчас ищу дизайнера и тогда решу», — ответила Лурье, отвечая на вопрос, намерена ли она все переделывать в квартире.
Напомним, в декабре прошлого года Лурье отмечала, что планирует ремонт в квартире в «современном стиле», говорила, что намерена делать перепланировку.
Агент по недвижимости Константин Муравьев оценил, в какую стоимость могут обойтись работы. По его словам, «примерно в 250 тысяч рублей за квадрат, если делать красиво — техника, мебель, ремонт — заезжай и живи». Учитывая, что площадь квартиры составляет 236 кв. м, ремонт может обойтись примерно в 60 млн рублей.
Ранее Светлана Свириденко, адвокат Лурье, ответила на вопрос aif.ru по поводу новых исков в отношении Долиной.