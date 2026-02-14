Все переделать: Лурье приступила к ремонту в бывшей квартире Долиной

Спустя долгие месяцы судебных разбирательств жилье все же осталось у Лурье. Соответствующее решение 16 декабря 2025 года вынес Верховный суд. Долина должна была покинуть квартиру до 30 декабря, однако затянула процесс настолько, что 19 января к ней пришли приставы. В тот же день Лурье получила долгожданные ключи от жилья.