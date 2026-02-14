Офицер Дандыкин рассказал о пугающем Запад русском суперкорабле

«Сейчас в этот регион регулярно стали направляться корабли ТОФ. Они сопровождаются танкером, несут наш флаг. Эти же регулярные учения проходят, в том числе, с дружественными РФ государствами. В основном мы видим новые модернизированные корабли российской постройки. Примечательно, что это многоцелевые корветы. Они относятся к ближней морской зоне. Например, корвет “Гремящий” оставил за кормой 20 тысяч морских миль, и достаточно долго находился в походе», — пояснил эксперт.