Офицер Дандыкин рассказал о пугающем Запад русском суперкорабле

Российские корабли Тихоокеанского флота регулярно выходят на учения, они могут долго находиться в походе и несут на себе серьезные системы противовоздушной обороны, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Напомним, в Минобороны РФ ранее сообщили, что отряд кораблей Тихоокеанского флота приступил к выполнению задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выйдя в дальний поход.
В состав отряда вошли корветы «Совершенный», «Резкий», а также средний морской танкер «Печенга». При выходе из пункта базирования в Японское море экипажи провели корабельные учения и отработали отражение средств воздушного нападения, а также атаку безэкипажных катеров.
«Сейчас в этот регион регулярно стали направляться корабли ТОФ. Они сопровождаются танкером, несут наш флаг. Эти же регулярные учения проходят, в том числе, с дружественными РФ государствами. В основном мы видим новые модернизированные корабли российской постройки. Примечательно, что это многоцелевые корветы. Они относятся к ближней морской зоне. Например, корвет “Гремящий” оставил за кормой 20 тысяч морских миль, и достаточно долго находился в походе», — пояснил эксперт.
Дандыкин добавил, что корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота может наносить удары по надводным целям с помощью ракетного комплекса «Уран».
«У него достаточно серьезная система противовоздушной обороны, артиллерия — установка 100 мм. Есть возможность для отражения торпедных атак противника. Полноценный корабль второго ранга. В ангаре у него есть вертолет, скорее всего, на борту также находится группа морской пехоты», — отметил эксперт.
Ранее стало известно, что корвет «Гремящий» вернулся во Владивосток после похода в АТР.