ВС США ударили по предполагаемому судну наркотеррористов в Карибском море

Военнослужащие Соединённых Штатов нанесли очередной удар по судну, якобы причастному к наркоторговле в акватории Карибского моря, говорится в сообщении Южного командования армии США.
«Разведка подтвердила, что судно шло по известным маршрутам контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для наркотрафика», — говорится в сообщении, которое опубликовано в соцсети X*.
Американские военные отметили, что погибли три человека. Военнослужащие США не пострадали.
Напомним, шеф Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё». По его словам, её целью является противодействие наркокартелям. Удары наносятся по судам в Карибском море. Операция проводится по приказу президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что военные Соединённых Штатов нанесли очередной удар по судну, якобы причастному к наркоторговле в акватории Тихого океана.
