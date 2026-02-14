Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За продажу детской одежды с Чебурашкой ИП оштрафовали на 100 тысяч

ИП Ли продавала контрафактные товары с героями «Союзмультфильма» в Биробиджане.

Источник: Аргументы и факты

Издание «ОПС-медиа» рассказало, что арбитражный суд Приморского края взыскал 100 тысяч рублей с индивидуального предпринимателя из Биробиджана за продажу контрафактной продукции с изображениями Чебурашки и других героев «Союзмультфильма». Общая стоимость нелегального товара, попавшего в материалы дела, составила всего 1510 рублей.

Основанием для иска стала видеозапись, на которой закупщик заходит в торговую точку ИП Ли и приобретает детскую повязку с Чебурашкой, а также постельное бельё с персонажами мультсериалов киностудии. Просмотр этого видео, доказывающего факт продажи контрафакта, занял в судебном заседании около 15 минут.

Ответчица на заседание не явилась, не ответила на досудебную претензию и не дала никаких пояснений суду. Как отметил представитель «Союзмультфильма», это не первый случай, когда герои студии оказываются на продукции, продаваемой данным предпринимателем. АО «Киностудия “Союзмультфильм” запросило компенсацию в размере 100 тысяч рублей, и суд удовлетворил иск в полном объёме.

Решение пока не вступило в законную силу, но после этого ИП Ли будет обязана выплатить указанную сумму. Суд не стал снижать компенсацию, несмотря на незначительную стоимость самого товара, исходя из неоднократности нарушений и отсутствия реакции со стороны ответчика.