За продажу детской одежды с Чебурашкой ИП оштрафовали на 100 тысяч

Издание «ОПС-медиа» рассказало, что арбитражный суд Приморского края взыскал 100 тысяч рублей с индивидуального предпринимателя из Биробиджана за продажу контрафактной продукции с изображениями Чебурашки и других героев «Союзмультфильма». Общая стоимость нелегального товара, попавшего в материалы дела, составила всего 1510 рублей.
Основанием для иска стала видеозапись, на которой закупщик заходит в торговую точку ИП Ли и приобретает детскую повязку с Чебурашкой, а также постельное бельё с персонажами мультсериалов киностудии. Просмотр этого видео, доказывающего факт продажи контрафакта, занял в судебном заседании около 15 минут.
Ответчица на заседание не явилась, не ответила на досудебную претензию и не дала никаких пояснений суду. Как отметил представитель «Союзмультфильма», это не первый случай, когда герои студии оказываются на продукции, продаваемой данным предпринимателем. АО «Киностудия “Союзмультфильм” запросило компенсацию в размере 100 тысяч рублей, и суд удовлетворил иск в полном объёме.
Решение пока не вступило в законную силу, но после этого ИП Ли будет обязана выплатить указанную сумму. Суд не стал снижать компенсацию, несмотря на незначительную стоимость самого товара, исходя из неоднократности нарушений и отсутствия реакции со стороны ответчика.