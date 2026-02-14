В 2026 году в Хабаровске начнут строить кампус ТОГУ

В ближайшие два года в крае капитально отремонтируют и полностью оснастят 70 образовательных учреждений. Помимо строительства современного кампуса, в регионе появятся передовая школа с инновационными программами обучения, Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей, а также мультимедийный исторический парк «Россия — моя история».