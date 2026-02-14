В 2026 году в Хабаровске начнут строить кампус ТОГУ

В Хабаровском крае представили обновленную стратегию развития системы образования до 2036 года. Документ озвучили губернатору Дмитрию Демешину на расширенном заседании коллегии профильного министерства, сообщает пресс-служба регионального правительства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Стратегия опирается на шесть ключевых направлений, включая подготовку инженерных кадров для экономики региона, внедрение технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс и решение демографических вопросов.
В ближайшие два года в крае капитально отремонтируют и полностью оснастят 70 образовательных учреждений. Помимо строительства современного кампуса, в регионе появятся передовая школа с инновационными программами обучения, Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей, а также мультимедийный исторический парк «Россия — моя история».
Губернатор Дмитрий Демешин поставил задачу качественно изменить систему образования и сделать ее ключевым конкурентным преимуществом Хабаровского края.
Министр образования и науки края Алексей Мокрушин добавил, что реализация стратегии потребует объединения усилий власти, педагогов и работодателей. Только совместная работа позволит создать систему, отвечающую запросам жителей и обеспечивающую экономическое процветание региона.