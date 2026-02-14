Специалисты всю ночь работали над устранением последствий аварии в Шелехове

— При раскопке котлована из-за обводненной и болотистой местности он начал заполняться водой. Сейчас специалисты пытаются добраться до трубы в другом месте, — говорит Модин. — Затем будет смонтирован колодец и установлена вторая задвижка. Сразу после завершения этих мероприятий появится возможность включить водоснабжение и беспрепятственно приступить к замене трубы.