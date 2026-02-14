Ричмонд
Специалисты всю ночь работали над устранением последствий аварии в Шелехове

Задействованы экскаватор и другая тяжелая техника.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр Шелеховского района Максим Модин рассказал об оперативная информации с места аварии. Ремонтные работы велись всю ночь без остановки сразу на нескольких участках. Первый этап был завершен около 2 часов ночи — объект сдан, на этом участке установили запорную арматуру. На другом участке ситуация оказалась сложнее, чем ожидалось.

— При раскопке котлована из-за обводненной и болотистой местности он начал заполняться водой. Сейчас специалисты пытаются добраться до трубы в другом месте, — говорит Модин. — Затем будет смонтирован колодец и установлена вторая задвижка. Сразу после завершения этих мероприятий появится возможность включить водоснабжение и беспрепятственно приступить к замене трубы.

По словам мэра, идет самая активная фаза ремонтных работ. Задействованы экскаватор и другая тяжелая техника. Работает 21 человек. 13 февраля на месте был губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, в Шелехове завели уголовное дело по статье о халатности должностных лиц администрации. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, причиной стала крупная коммунальная авария, из-за которой 13 февраля без холодной воды остались жители 1, 3 и 4 микрорайонов города, а также села Баклаши. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.