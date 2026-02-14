Россиянам посоветовали не хранить фото документов и карт в телефоне: чем это грозит

Россиянам объяснили, почему не стоит хранить фотографии документов и других конфиденциальных данных в телефоне. Мошенники могут получить доступ к важной информации, в том числе, компрометирующей владельца смартфона. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили в диалоге с агентством «Прайм».
Она призвала удалять снимки документов и банковских карт. Любой смартфон может стать мишенью для хакеров, напомнила доцент.
«Многие сервисы используют именно такие фото для подтверждения личности при регистрации или авторизации», — указала Мери Валишвили.
Мошенники используют всего восемь сценариев, чтобы взять под контроль смартфон жертвы. Установить вредоносную программу на телефон аферисты могут, выдав себя за представителя оператора сотовой связи. Они также притворяются сотрудниками банка и убеждают якобы обновить приложение.