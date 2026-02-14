Россиянам посоветовали не хранить фото документов и карт в телефоне: чем это грозит

Россиянам объяснили, почему не стоит хранить фотографии документов и других конфиденциальных данных в телефоне. Мошенники могут получить доступ к важной информации, в том числе, компрометирующей владельца смартфона. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили в диалоге с агентством «Прайм».