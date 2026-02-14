Украинские боевики потеряли десятки немецких танков «Леопард» в зоне боевых действий из-за неумелого обращения с ними. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru сравнил применение танков боевиками ВСУ с аналогичной работой нацистов времен Второй мировой войны.
Напомним, издание 19FortyFive сообщило, что немецкие танки «Леопард-2», которые были переданы Украине, не оправдали ожиданий и опозорились на поле боя. Немецкие боевые машины считались одними из лучших в мире, но на деле оказались абсолютно неэффективными.
Иванников отметил, что получившие немецкие танки боевики ВСУ неправильно использовали их, что привело к массовым потерям военной техники. В частности, подобные танки эффективно использовать в количестве 50−100 штук за раз, а не выводить на поле боя единицами.
«Немцы во время Второй мировой войны очень умело считали свои деньги. Невзирая на катастрофичное положение дел последних дней рейха, они все равно запрещали использовать танки по одной или две единицы, поскольку понимали, что в таком случае оружие обречено на провал. Его сила только в массовости», — пояснил специалист.
Военный эксперт добавил, что аналогичная ситуация у ВСУ складывается и с американскими танками «Абрамс».
«С системным постоянством горят хваленые “Абрамсы” на Украине. ВСУ, очевидно, забыли прописные истины, что танковые войска сильны не поэкипажным или повзводным применением, а массированным применением на направлении главного удара», — подчеркнул Иванников.
Ранее стало известно, что в атаку у Доброполья пошли танки НАТО из тайников.