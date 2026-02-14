Депутат Свинцов: в Россию может вернуться Whatsapp

«Наличие такой инициативы со стороны Whatsapp*, возможно, перевернёт всю парадигму. Западные компании наперегонки побегут в Россию, встанут на колени и будут умолять разрешить вернуться им. При этом они будут обязаны соблюдать Российское законодательство оплатят все законные штрафы, которые им выписали здесь абсолютно законно, в том числе, и по решению российских судов. Вполне возможно, что в этом году мы увидим огромную конкуренцию из западных компаний, которые будут наравне конкурировать с российскими IT-решениями», — поделился он мнением.