Депутат Свинцов: в Россию может вернуться Whatsapp

В Россию может вернуться Whatsapp*. В беседе с aif.ru депутат Андрей Свинцов сообщил, что представители компании выходят на переговоры с Роскомнадзором.
«На днях появилась информация о том, что Whatsapp*, выходит на переговоры с Роскомнадзором. Это говорит о том, что они готовы постепенно начать выполнять те требования, которые РКН и российское законодательство предъявляет к мессенджерам и к другим платформам», — сказал он.
По мнению Свинцова, прецедент с Whatsapp* может стать началом измения всей ситуации с ушедшими из РФ компаниями.
«Наличие такой инициативы со стороны Whatsapp*, возможно, перевернёт всю парадигму. Западные компании наперегонки побегут в Россию, встанут на колени и будут умолять разрешить вернуться им. При этом они будут обязаны соблюдать Российское законодательство оплатят все законные штрафы, которые им выписали здесь абсолютно законно, в том числе, и по решению российских судов. Вполне возможно, что в этом году мы увидим огромную конкуренцию из западных компаний, которые будут наравне конкурировать с российскими IT-решениями», — поделился он мнением.
Ранее стало известно, что домен мессенджера WhatsApp* исчез из записей DNS-серверов Роскомнадзора.
*WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.