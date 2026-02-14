Манул Борис из Красноярска решил досрочно встретить весну

Сотрудники зоопарка поделились кадрами, на которых видно, что Борис ведет себя так, будто на календаре уже не февраль. Он активно исследует каждый уголок своего вольера, постоянно принюхивается к воздуху и демонстрирует редкий для манулов оптимизм. Если обычно этот пушистый хищник предпочитает вдумчиво сидеть на одном месте, то сейчас его энергия бьет через край.