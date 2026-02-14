Манул Борис из Красноярска решил досрочно встретить весну

Самый суровый обитатель парка флоры и фауны «Роев ручей» — манул Борис — внезапно сменил свой привычный образ. Обычно степенный и невозмутимый кот, который смотрит на посетителей с философской усталостью, неожиданно проявил несвойственную ему активность.
Сотрудники зоопарка поделились кадрами, на которых видно, что Борис ведет себя так, будто на календаре уже не февраль. Он активно исследует каждый уголок своего вольера, постоянно принюхивается к воздуху и демонстрирует редкий для манулов оптимизм. Если обычно этот пушистый хищник предпочитает вдумчиво сидеть на одном месте, то сейчас его энергия бьет через край.
В «Роевом ручье» шутят, что весну Борис почувствовал буквально носом. Даже выражение его мордочки, которое обычно называют хмурым, заметно изменилось. Похоже, красноярский манул решил стать главным вестником тепла в этом году, призывая всех настраиваться на весенний лад. Ранее мы рассказывали удивительные факты о мануле Борисе.