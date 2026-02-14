На Ольхоне сохранят биоразнообразие на знаменитом мысе Бурхан

Опубликованы победители конкурса Президентского фонда природы. Семь проектов из Иркутской области получили поддержку. Некоторые из них будут реализованы на территории Прибайкальского национального парка, сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Так, восстановлением биоразнообразия на знаменитом ольхонском мысе Бурхан займётся благотворительный фонд «Подари планете жизнь».
— В течение трёх лет волонтёры намерены создать здесь сеть троп для снижения рекреационной нагрузки, — рассказали в заповеднике. — Они установят ограждения от техники и скота, создадут «зоны тишины» и микрорезерваты (небольшие охраняемые территории, которые играют важную роль в сохранении биоразнообразия и формировании экологически сбалансированных ландшафтов: отдельные холмы, балки, рощи, фрагменты естественных лугов, участки рек и ручьёв и т.д.) для восстановления эндемичных растений. Кроме этого, запланирована просветительская работа среди гостей мыса о его природной и исторической ценности, о правилах посещения.
Какие идеи тоже были одобрены в Приангарье? «Сохраним легендарных орлов Байкала» — так называется проект известного орнитолога Виталия Рябцева, который поможет спасти популяции 4 видов орлов: могильника, большого подорлика, степного орла и беркута.
Помощь в защите байкальского леса от пожаров окажет сибиряк Михаил Малышев. По его инициативе, установят два стационарных автоматизированных комплекса видеонаблюдения.
Очистку «Храмов природы» для сохранения краснокнижных мхов и лишайников намерены продолжать волонтёры организации «Сила Байкала».