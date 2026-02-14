На Ольхоне сохранят биоразнообразие на знаменитом мысе Бурхан

— В течение трёх лет волонтёры намерены создать здесь сеть троп для снижения рекреационной нагрузки, — рассказали в заповеднике. — Они установят ограждения от техники и скота, создадут «зоны тишины» и микрорезерваты (небольшие охраняемые территории, которые играют важную роль в сохранении биоразнообразия и формировании экологически сбалансированных ландшафтов: отдельные холмы, балки, рощи, фрагменты естественных лугов, участки рек и ручьёв и т.д.) для восстановления эндемичных растений. Кроме этого, запланирована просветительская работа среди гостей мыса о его природной и исторической ценности, о правилах посещения.