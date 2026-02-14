The Sun: Файлы по делу Эпштейна раскрыли интимные подробности его здоровья

Американский врач Майкл Баден, присутствовавший на вскрытии тела педофила и финансиста Джеффри Эпштейна, заявил, что преступник не покончил жизнь самоубийством, а был убит в своей камере. В документах по делу Джеффри Эпштейна нашли черновик заявления о смерти, который оказался датирован за сутки до того, как его тело обнаружили в камере. В черновике указана дата 9 августа 2019 года, тогда как официально Эпштейна нашли мертвым утром 10 августа.