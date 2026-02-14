The Sun: Файлы по делу Эпштейна раскрыли интимные подробности его здоровья

Опубликованные архивы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна раскрыли ранее неизвестные медицинские и интимные детали его жизни. Об этом сообщила газета The Sun.
Согласно рассекреченным медицинским записям и переписке с врачами, Эпштейн на протяжении более десяти лет страдал от пониженного либидо и критически низкого уровня тестостерона. В документах также упоминаются перенесенные им венерические заболевания, включая гонорею, а также паразитарные инфекции. Финансист обсуждал с медиками проблемы с мочеиспусканием, полипы мочевого пузыря и рассматривал возможность заморозки спермы. Он также проходил гормональную терапию, которую позже назвал неудачной из-за побочных эффектов.
В архивах обнаружено письмо врача 2012 года с предложением препаратов для увеличения полового органа. Реакция Эпштейна на это предложение неизвестна. В показаниях потерпевших, которые также содержатся в документах, утверждается, что половой орган финансиста имел аномальную форму и малые размеры — эти описания совпадают со свидетельствами нескольких женщин, говорится в статье.
Американский врач Майкл Баден, присутствовавший на вскрытии тела педофила и финансиста Джеффри Эпштейна, заявил, что преступник не покончил жизнь самоубийством, а был убит в своей камере. В документах по делу Джеффри Эпштейна нашли черновик заявления о смерти, который оказался датирован за сутки до того, как его тело обнаружили в камере. В черновике указана дата 9 августа 2019 года, тогда как официально Эпштейна нашли мертвым утром 10 августа.