Российские военнослужащие ликвидировали пункты управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли расчёты орудий «Гиацинт-Б» российской группировки войск «Восток». Украинские войска прятали беспилотники, боеприпасы, антенны, а также оборудование для запуска и управления в лесу. Цели выявила разведка.
«Расчёты 152-мм буксируемых гаубиц “Гиацинт-Б” группировки войск “Восток” уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Запорожской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в результате удара нарушена система управления беспилотными летательными аппаратами украинских войск на этом участке.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.