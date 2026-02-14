Ричмонд
Счет на месяцы: в Думе советуют сохранить свои файлы на случай ухода Google

Будет ли блокироваться Google в РФ и как к этому готовиться, рассказал депутат Андрей Свинцов.

Источник: Аргументы и факты

В Госдуме на фоне замедления работы Telegram в России начали обсуждать возможность блокировки Google. В беседе с aif.ru депутат Андрей Свинцов поделился мнением, что в этом году его блокировка не ожидается.

«Google очень сильно интегрирован в Россию в целом, его используют и физические лица, и организации, там огромное количество сервисов. Блокировку Google я в этом году не ожидаю, потому что наш бизнес еще не может предложить полноценную альтернативу огромному количеству сервисов», — сказал он.

При этом Свинцов уточнил, что отдельные сервисы вполне могут быть ограничены.

"Я всем рекомендую настоятельно сохранить все данные переписки, чаты. Важные рабочие документы, фото, видео скачать на жёсткий диск. В любой момент у этой компании может быть какой-то кризис, и она может заявить о блокировке, как, например, YouTube блокировал и продолжает блокировать сотни, а может быть, тысячи каналов, принадлежащих гражданам Российской Федерации без объяснения причин. Google — это компания, которая может действовать так, как считает нужным. Для неё российский рынок несущественен. Она может совершенно спокойно отсюда уйти и особо не потерять.

Но вот такой уход в любом случае даст сигнал всему миру и процесс «гуглозамещения» очень стремительно пойдет не только в России", — добавил он.

Ранее Андрей Свинцов рассказал о судьбе Telegram в России.