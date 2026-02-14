Эксперт предупредила об опасности хранения фото паспорта и карт в смартфоне

Хранение фотографий документов и банковских карт в телефоне может привести к краже персональных данных и денег. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
По словам эксперта, в последние годы мошенников все больше интересуют не компрометирующие фото, а именно персональные данные потенциальных жертв. С помощью снимков паспорта, СНИЛС и банковских карт злоумышленники могут получить доступ к порталу «Госуслуги», оформить микрозаймы или подключить платные сервисы.
Особую опасность представляют селфи с документами — такие фото часто используются для подтверждения личности при регистрации в различных приложениях. Кроме того, не стоит надеяться на защиту смартфона: вредоносные программы способны взломать любое устройство, а пересылка документов по почте или в мессенджерах также не гарантирует безопасности.
— В целях обеспечения безопасности данных рекомендуется удалять отправленные копии документов и не хранить их на облачных сервисах, — подчеркнула Валишвили в интервью агентству «Прайм».
Пароли от социальных сетей и банковских приложений ни в коем случае нельзя хранить в заметках смартфона. Об этом рассказал заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин. Специалист добавил, что в случае потери телефона необходимо включить режим пропажи, сменить пароли от аккаунтов в соцсетях и банках.