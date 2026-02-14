Эксперт предупредила об опасности хранения фото паспорта и карт в смартфоне

Пароли от социальных сетей и банковских приложений ни в коем случае нельзя хранить в заметках смартфона. Об этом рассказал заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин. Специалист добавил, что в случае потери телефона необходимо включить режим пропажи, сменить пароли от аккаунтов в соцсетях и банках.