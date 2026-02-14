Добровольская объяснила, почему родители выбирают экзотичные имена детям

«Например, в 60-е годы я с именем Варвара одна была и в детском саду, и в школе, и в университете. А теперь у меня в группе три человека с таким именем. Сейчас все так же популярны Полины, Анастасии, Дарьи, Татьяны вернулись, но практически пропали Светы. Если говорить об экзотических именах, то у нас, например, девочек с именем Ева стало в каком-то диком количестве», — добавила специалист.