Добровольская объяснила, почему родители выбирают экзотичные имена детям

Современные родители зачастую называют своих детей экзотичными именами, чтобы обозначить свой некий социальный статус, сообщила в беседе с aif.ru фольклорист, заведующая фольклорно-этнографическим отделом Государственного республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская.
«На имена распространяется некая мода и принадлежность к определенным социальным группам. Если мы посмотрим на имена людей, рожденных в 65−75-м годах прошлого века, мы сможем проследить некую принадлежность их родителей к социальным группам, а сейчас некоторые древние имена являются абсолютно проходными: Дарья, Анастасия, Варвара, Евдокия. Раньше своих детей так называли представители научной или творческой интеллигенции», — пояснила специалист.
Специалист отметила, что некоторые имена в определенные периоды времени становятся более востребованными, потом мода меняется.
«Например, в 60-е годы я с именем Варвара одна была и в детском саду, и в школе, и в университете. А теперь у меня в группе три человека с таким именем. Сейчас все так же популярны Полины, Анастасии, Дарьи, Татьяны вернулись, но практически пропали Светы. Если говорить об экзотических именах, то у нас, например, девочек с именем Ева стало в каком-то диком количестве», — добавила специалист.
