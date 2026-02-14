Ричмонд
Онколог рассказал, какой вид рака чаще всего обнаруживают у детей

РИА Новости: у детей чаще всего обнаруживают лимфобластный лейкоз.

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Лимфобластный лейкоз (рак крови и костного мозга) выявляют у трех-четырех из десяти детей с онкологическим заболеванием, сообщил РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.

«Поскольку острый лимфобластный лейкоз — самое частое заболевание, даже в группе гематологических опухолей, то он является моделью лечения рака… Поэтому, поскольку это заболевание самое частое, модельное, и из десяти детей, заболевших раком, фактически у трех-четырех детей только этот лейкоз, то терапия очень хорошо отработана», — сказал Румянцев.

Он уточнил, что эти опухоли невозможно лечить хирургически и с помощью лучевой терапии, поэтому для этой группы онкологических заболеваний в течение последних 60 лет разрабатываются различные подходы к лечению, в частности лекарственные.