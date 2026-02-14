В Новосибирск к праздникам поступили миллионы цветов

Февраль традиционно отмечается ростом продаж цветов в связи с праздниками 14 февраля и 8 марта. В регион поступили букеты из разных стран: Китая, Латвии, Кении, Вьетнама, Таиланда, Киргизии и Казахстана. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.
Импортеры предложили широкий выбор: розы, хризантемы, герберы, гортензии, гипсофилы, лилии, ирисы, тюльпаны, гладиолусы, каллы, пионы, ранункулюсы, подсолнухи, ромашки, статицу, фрезии, кларкии и другие.
Общий объём импорта составил около 3,8 миллиона единиц, включая срезанные цветы, декоративную зелень и комнатные растения.
При этом выявлены нарушения санитарных норм, почти 87 тысяч срезанных цветов уничтожили или обработали из-за вредителей — западного калифорнийского трипса, белой ржавчины хризантем и табачной белокрылки. Несмотря на эти трудности, рынок продолжает активно развиваться, обеспечивая покупателей свежими цветами к праздникам.