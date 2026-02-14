В Новосибирск к праздникам поступили миллионы цветов

При этом выявлены нарушения санитарных норм, почти 87 тысяч срезанных цветов уничтожили или обработали из-за вредителей — западного калифорнийского трипса, белой ржавчины хризантем и табачной белокрылки. Несмотря на эти трудности, рынок продолжает активно развиваться, обеспечивая покупателей свежими цветами к праздникам.