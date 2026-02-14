Женщина и четверо её детей погибли на пожаре в Хабаровском крае

«Ночью 14 февраля 2026 года произошло возгорание в частном жилом доме на улице Новой в поселке Кукан Хабаровского района. По предварительным данным, в результате пожара погибли пять человек — мать и четверо ее детей, трое из которых несовершеннолетние», — сказано в релизе.