Женщина и четверо её детей погибли на пожаре в Хабаровском крае

Пять человек погибли на пожаре в частном доме в посёлке Кукан в Хабаровском крае. Это женщина и четверо её детей, информирует пресс-служба прокуратуры региона.
«Ночью 14 февраля 2026 года произошло возгорание в частном жилом доме на улице Новой в поселке Кукан Хабаровского района. По предварительным данным, в результате пожара погибли пять человек — мать и четверо ее детей, трое из которых несовершеннолетние», — сказано в релизе.
Напомним, страшная трагедия случилась поздним вечером 12 февраля во Владивостоке. Пожар в многоквартирном доме унес жизни троих детей.
Сообщалось, что дети трёх, шести и девяти лет остались одни в загоревшейся квартире без взрослых. Все они погибли от отравления угарным газом и воздействия высоких температур.
Ранее в Рязанской области сгорел дом в селе Желудёво, пожарные обнаружили тела семейной пары и двоих детей.
Напомним, из-за бабушки-поджигателя в Мурманской области погибли две женщины. 84-летняя пенсионерка подожгла диван и убила двух соседок.