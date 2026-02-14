Управляющие компании Хабаровска приступили к очистке крыш от снега и сосулек

Из-за дневных оттепелей снег на козырьках крыш подтаивает и превращается в опасные сосульки, поэтому управляющие компании приступили к профилактическим работам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как пояснила главный специалист городского управления ЖКХ Наталья Дубинина, во все жилищные организации направлены факсограммы с требованием не только сбивать сосульки, но и полностью очищать кровли. Особое внимание уделяется скатным крышам, где процесс таяния и сползания снега идет наиболее активно.
В числе самых ответственных компаний, уже развернувших работу, — ООО «Северный округ», «Премиум», «РЭП», «Бруслит-Сервис», «Сервис-Центр», «ДВ-Союз», «Побережье Амура», «Уют», «Ремстрой Хабаровск» и «Дебют-Сервис». Для безопасности работ коммунальщики заказывают автовышки или привлекают промышленных альпинистов.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук призвал управляющие организации ответственно подойти к выполнению обязанностей.
Зимний период предъявляет особые требования к качеству содержания городской инфраструктуры, и мы должны быть к этому готовы, — отметил градоначальник. — Призываю все управляющие организации города оперативно отрабатывать обращения граждан.
За качеством уборки следят специалисты муниципального контроля. Если жители считают, что крышу их дома необходимо срочно очистить, следует обратиться в свою управляющую компанию или по телефону 380−380. К недобросовестным исполнителям примут меры.