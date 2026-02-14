Управляющие компании Хабаровска приступили к очистке крыш от снега и сосулек

Как пояснила главный специалист городского управления ЖКХ Наталья Дубинина, во все жилищные организации направлены факсограммы с требованием не только сбивать сосульки, но и полностью очищать кровли. Особое внимание уделяется скатным крышам, где процесс таяния и сползания снега идет наиболее активно.