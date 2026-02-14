Партизаны сообщили координаты тайных цехов по сборке БПЛА в Николаеве

«Много ударов сейчас наносится по цехам противника, где собирают беспилотники. Эти цеха небольшие. Для сборки БПЛА достаточно маленького помещения площадью всего 100−150 квадратных метров. Это необязательно должен быть завод, где обычно делают запчасти. Иногда беспилотники собирают практически в гаражных условиях, используя 3D-принтеры. При этом у них получается всё очень хорошо. То есть производство беспилотников на Украине хорошо развито и в мелких точках», — сказал Лебедев.