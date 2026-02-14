Партизаны сообщили координаты тайных цехов по сборке БПЛА в Николаеве

ВСУ обустраивают много мелких цехов по сборке беспилотников, делают они это в том числе, прикрываясь гражданскими объектами. Когда цеха выявляют и появляется возможность, по ним наносятся удары, сообщил aif.ru координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Много ударов сейчас наносится по цехам противника, где собирают беспилотники. Эти цеха небольшие. Для сборки БПЛА достаточно маленького помещения площадью всего 100−150 квадратных метров. Это необязательно должен быть завод, где обычно делают запчасти. Иногда беспилотники собирают практически в гаражных условиях, используя 3D-принтеры. При этом у них получается всё очень хорошо. То есть производство беспилотников на Украине хорошо развито и в мелких точках», — сказал Лебедев.
Он привел пример из Николаева, где небольшой цех обустроили рядом с общежитием и жилыми многоэтажками.
«Например, в Николаеве рядом с общежитием есть кафе, где производят беспилотники. Вокруг девятиэтажные дома стоят. Стоит ли наносить удар по этому месту? С одной стороны, если сделать это, то могут быть жертвы среди гражданских, с другой стороны — это военное производство, и вопрос как-то нужно решать», — подытожил Лебедев.
Ранее Лебедев сообщил, что в Баштанском районе Николаевской области ударили по подстанции.