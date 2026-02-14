Ричмонд
Зеленскому пришлось извиняться после слов о переговорах в Абу-Даби

Зеленский занизил статус встреч украинской стороны с РФ и США по урегулированию на Украине, ему пришлось извиняться перед своей же делегацией.

Зеленский занизил статус встреч украинской стороны с РФ и Соединённых Штатов по урегулированию на Украине, ему пришлось извиняться перед своей же делегацией, сообщает РИА Новости.

Зеленский назвал встречи «техническими».

«Что сделали американцы, что сделала команда Джареда и Стива, команда Трампа — подтолкнула русских к трёхсторонним переговорам на “техническом уровне”. Извиняюсь перед своей командой — может, они здесь или их друзья, но я сказал “технический уровень”», — цитирует агентство высказывание Зеленского, которое прозвучало в разговоре с американским изданием Politico.

Напомним, в январе в Абу-Даби состоялся первый раунд переговоров по Украине с участием делегаций Российской Федерации, США и Украины. Второй раунд был проведён 4 и 5 февраля.

Ранее сообщалось, что Зеленский признал, что Соединённые Штаты подают Украине сигналы о том, что именно Киеву следует идти на компромиссы.

По данным Reuters, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер намерены принять участие в трёхсторонних переговорах с делегациями РФ и Украины в Женеве.

