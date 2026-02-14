Зеленскому пришлось извиняться после слов о переговорах в Абу-Даби

«Что сделали американцы, что сделала команда Джареда и Стива, команда Трампа — подтолкнула русских к трёхсторонним переговорам на “техническом уровне”. Извиняюсь перед своей командой — может, они здесь или их друзья, но я сказал “технический уровень”», — цитирует агентство высказывание Зеленского, которое прозвучало в разговоре с американским изданием Politico.