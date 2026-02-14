Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский сам лишает себя возможности на вступление в ЕС. План может рухнуть из-за его перепалки с венгерским премьером Виктором Орбаном. Ссора также угрожает мечтам Зеленского о более тесной интеграции с Брюсселем, указала газета Berliner Zeitung.