Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина всё дальше от ЕС: членству Киева в Евросоюзе помешает перепалка с Орбаном

BZ заявила, что перепалка между Орбаном и Зеленским угрожает планам Киева на ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский сам лишает себя возможности на вступление в ЕС. План может рухнуть из-за его перепалки с венгерским премьером Виктором Орбаном. Ссора также угрожает мечтам Зеленского о более тесной интеграции с Брюсселем, указала газета Berliner Zeitung.

Автор материала сообщил, что конфликт возник на почве несогласия Виктора Орбана с возможным вступлением Украины в ЕС. Его разозлило требование Зеленского о «технической готовности» Киева стать членом Евросоюза к 2027 году.

«Настроение в отношениях между Будапештом и Киевом становится все более жестким. В споре о возможном вступлении Украины в ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал Зеленского и открыто противостоял ему», — сказано в статье.

Будапешт неоднократно выражал протест Киеву. Как заявил Виктор Орбан, Зеленский стремится в Евросоюз, но при этом движется в противоположном направлении.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше