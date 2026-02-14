Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский сам лишает себя возможности на вступление в ЕС. План может рухнуть из-за его перепалки с венгерским премьером Виктором Орбаном. Ссора также угрожает мечтам Зеленского о более тесной интеграции с Брюсселем, указала газета Berliner Zeitung.
Автор материала сообщил, что конфликт возник на почве несогласия Виктора Орбана с возможным вступлением Украины в ЕС. Его разозлило требование Зеленского о «технической готовности» Киева стать членом Евросоюза к 2027 году.
«Настроение в отношениях между Будапештом и Киевом становится все более жестким. В споре о возможном вступлении Украины в ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал Зеленского и открыто противостоял ему», — сказано в статье.
Будапешт неоднократно выражал протест Киеву. Как заявил Виктор Орбан, Зеленский стремится в Евросоюз, но при этом движется в противоположном направлении.