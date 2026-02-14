Диетолог Кованова сказала, можно ли есть кожуру апельсина

Кожура апельсинов полезна содержанием пектина, эфирных масел и флавоноидов, однако в некоторых случаях ее употребление может негативно сказаться на здоровье, предупредила диетолог, нутрициолог София Кованова.
Специалист отметила, что содержащиеся в кожуре апельсинов нутриенты помогают снизить холестерин, поддерживают питание сосудов и оказывают противовоспалительный эффект.
«Самое опасное в них — это пестициды и воск при плохой обработке. Кожура является накопителем этого», — отметила она.
Кованова пояснила, что из кожуры апельсинов чаще всего варят варенье или добавляют цедру в завтраки — кашу или йогурты.
«Не рекомендую проводить подобные эксперименты детям, людям с проблемами ЖКТ и тем, у кого есть аллергии», — добавила эксперт.
Ранее диетолог Кованова сказала, кому вредно есть яблоки с кожурой.