Диетолог Поляков назвал самое вредное блюдо из картофеля

От каких блюд из картофеля лучше отказаться, а какие принесут максимальную пользу, рассказал диетолог Антон Поляков.

Источник: Аргументы и факты

Картофель можно есть практически всем, за исключением индивидуальной непереносимости и некоторых ограничений. Однако далеко не все блюда из этого продукта приносят пользу. В беседе с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков объяснил, в каком виде картошка противопоказана всем.

Он отметил, что жареный картофель является «неполезной историей», но если очень хочется, то иногда можно съесть и такой. Отвечая на вопрос о картофеле фри, диетолог подчеркнул, что это очень вредная еда.

«Картофель там, конечно, есть, но по технологии его готовят в большом количестве фритюра. Пользы там нет от слова совсем, а вреда предостаточно. Такая еда повышает и холестерин, и сахар, и в целом способствует развитию ожирения, диабета. Картофель фри лучше не потреблять вообще», — объяснил Поляков.

Диетолог уточнил, что максимально полезна картошка, приготовленная альденте или запеченная. Максимальная ежедневная порция не должна превышать 300 грамм.