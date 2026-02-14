Бойцы ВС РФ поздравляли жителей Димитрова в костюмах Дедов Морозов

Командир штурмового подразделения 5-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Пират» сообщил, что военные, участвовавшие в боях за населённый пункт Димитров в ДНР, устроили для местных жителей новогоднюю акцию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По словам бойца, после установления контроля над территорией некоторые военнослужащие надели костюмы Дедов Морозов и поздравили горожан с приближающимся праздником, раздавая небольшие подарки.
О взятии населённого пункта под контроль было объявлено 27 декабря 2025 года. Командир отметил, что инициатива с праздничными поздравлениями исходила от самих офицеров подразделения, а также сообщил о поднятии российского флага в городе. Он подчеркнул, что действия подразделений при проведении операции были скоординированы и проходили при тесном взаимодействии.
По словам военного, противоборствующая сторона оказалась не готова к быстрому продвижению российских сил, которые сумели выйти в тыл и занять ряд ключевых участков. Он добавил, что в завершающей фазе операции российские подразделения продемонстрировали своё присутствие и контроль над территорией, стремясь показать местным жителям и противнику, что ситуация на местности изменилась.
Ранее сообщалось, что в Димитрове ВС РФ ликвидировали мародеров, грабивших мирных.