Бойцы ВС РФ поздравляли жителей Димитрова в костюмах Дедов Морозов

О взятии населённого пункта под контроль было объявлено 27 декабря 2025 года. Командир отметил, что инициатива с праздничными поздравлениями исходила от самих офицеров подразделения, а также сообщил о поднятии российского флага в городе. Он подчеркнул, что действия подразделений при проведении операции были скоординированы и проходили при тесном взаимодействии.