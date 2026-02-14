Умер Михаил Дронов, известный в Иркутске журналист.

— Иркутянам не надо объяснять, что Дронов это целая глава, а может и не одна, в истории иркутской журналистики. Скажу только, что Миша прожил прекрасную жизнь — дай бог каждому — в том смысле, что не изменил тем ценностям и принципам, которые у него были. В наши времена для того, чтобы быть героем нашего времени, достаточно просто иметь ценности и принципы, а уж если не предавать их и самого себя на протяжении жизни длиной в 60 лет, так считай, что ты герой в квадрате. Дронов, старина, тебя на этом свете любили и уважали так много людей, что я уверен, что у тебя и на «той стороне» все будет хорошо! Тем более, теперь ты будешь вместе со своей не менее великой и легендарной женой — Еленой Веселковой (1964−2008).