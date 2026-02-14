Токаев наградит фигуриста Михаила Шайдорова орденом «Барыс» II степени

Благодаря выступлению Михаила Шайдорова Олимпиада в Милане-2026 стала для Казахстана самой успешной с 1994 года: в Лиллехаммере 32 года назад лыжник Владимир Смирнов завоевал три награды: он стал олимпийским чемпионом в гонке на 50 км, а также записал в актив две серебряные медали на дистанциях 10 км и 15 км.