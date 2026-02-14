Токаев наградит фигуриста Михаила Шайдорова орденом «Барыс» II степени

«Первая в истории отечественного спорта золотая медаль в фигурном катании — это грандиозный успех исторического значения. Президент поблагодарил Михаила за высочайшее мастерство и волю к победе», — говорится в сообщении.
Также Токаев выразил благодарность тренерскому штабу, Федерации фигурного катания на коньках и руководству профильного министерства за проделанную работу.
Президент особо отметил, что любители спорта и все граждане Казахстана гордятся выдающимся достижением фигуриста.
«Глава государства принял решение наградить Михаила Шайдорова орденом “Барыс” II степени, а также выразил благодарность тренерскому штабу и руководству профильного министерства за проделанную работу», — сообщает Акорда.
На зимней Олимпиаде в Италии Михаил Шайдоров опередил американца Илью Малинина. Ученик российского тренера, олимпийского чемпиона Алексея Урманова, единственный в последней разминке откатался без ошибок.
До него олимпийскую медаль в фигурном катании для Казахстана впервые завоевал Денис Тен: он стал бронзовым призёром Сочи-2014.
Благодаря выступлению Михаила Шайдорова Олимпиада в Милане-2026 стала для Казахстана самой успешной с 1994 года: в Лиллехаммере 32 года назад лыжник Владимир Смирнов завоевал три награды: он стал олимпийским чемпионом в гонке на 50 км, а также записал в актив две серебряные медали на дистанциях 10 км и 15 км.