Удар по объектам Зеленского: названы главные цели для «Орешника»

«Мы выбиваем инфраструктуру противника, которая обеспечивала миллиарды прибыли Зеленскому. Это, прежде всего, переток электроэнергии за рубеж. Экспорт электроэнергии продолжался даже в условиях энергодефицита, то есть людям больше отключали электричество, в то же время оно шло на экспорт через распределительные станции на западной Украине. Теперь часть этих станций разрушена, часть не может работать на полную мощность, поэтому сразу видны проблемы в приграничных государствах. Это доказывает, что экспорт электроэнергии продолжался до последнего времени», — сказал Рогов в ответ на вопрос о том, ударов по каким объектам опасается Зеленский.