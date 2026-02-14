Удар по объектам Зеленского: названы главные цели для «Орешника»

Киевский режим запаниковал из-за возможного запуска «Орешника», так как боится потерять инфраструктуру, обеспечивавшую миллиарды Владимиру Зеленскому. Об этом aif.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
На Украине 12 февраля стали массово появляться сообщения о возможном запуске «Орешника» с полигона «Капустин Яр». Однако через 10 минут власти отменили воздушную тревогу. Несмотря на это, Украина в панике ждет запусков, угроза сохраняется до 19 февраля.
«Мы выбиваем инфраструктуру противника, которая обеспечивала миллиарды прибыли Зеленскому. Это, прежде всего, переток электроэнергии за рубеж. Экспорт электроэнергии продолжался даже в условиях энергодефицита, то есть людям больше отключали электричество, в то же время оно шло на экспорт через распределительные станции на западной Украине. Теперь часть этих станций разрушена, часть не может работать на полную мощность, поэтому сразу видны проблемы в приграничных государствах. Это доказывает, что экспорт электроэнергии продолжался до последнего времени», — сказал Рогов в ответ на вопрос о том, ударов по каким объектам опасается Зеленский.
Также эксперт отметил, что киевский режим опасается ударов по важнейшим производственным объектам.
«Наша армия наносит сокрушительные удары по критически важным военным производствам. Я думаю, что такие производства ещё остались, есть куда бить и где наказывать врага», — подытожил Рогов.
Напомним, последний раз «Орешник» ударил по целям во Львове 9 января. Под удар попал Львовский авиационно-ремонтный завод.